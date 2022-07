Freiburg (ots) - Am Dienstag, 19.07.2022, gegen 09.35 Uhr, brannte es in einem Werkstattschuppen neben einem Gebäude in der Palmstraße. Von der Feuerwehr wurde der Brand rasch gelöscht. Ursächlich für den Brand könnte ein ölgetränkter Lappen gewesen sein, der in einem Müllsack entsorgt wurde, welcher in dem Schuppen stand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt. ...

