Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Kellerbrand in einem Hotel

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Dienstag, 19.07.2022, kurz vor 15.00 Uhr, eine starke Rauchentwicklung aus einem Keller eines Hotels in der Ebnetstraße mitgeteilt. Vor Ort konnte in einem Kellerraum, in welchem sich auch eine Sauna befindet, ein Brand festgestellt werden. Der Kellerraum sowie auch die Sauna seien als Abstell- und Lagerraum genutzt worden. Die Löscharbeiten gestalteten sich wohl insoweit schwierig, da zur Brandbekämpfung die Sauna von der Feuerwehr demontiert werden musste. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich nur drei Personen in dem Hotel, welche sich selber in Sicherheit brachten. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell