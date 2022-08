POL-WND: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Frau bei Theley

St. Wendel (ots) - Am Samstag den 06.08.2022 wurde durch Passanten eine Schlägerei auf dem Schlossplatz in St.Wendel gemeldet. Durch ein kurz darauf eintreffendes Streifenkommando wurde ein verletzter 19-Jähriger aus St.Wendel angetroffen. Dieser hatte eine stark blutende Wunde am Kopf, er musste durch den Rettungsdienst in die Uni-Klinik Homburg eingeliefert werden. Der Täter befand sich nicht mehr vor Ort. Er konnte ...

mehr