Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrradfahrer fährt gegen Auto und flüchtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Buterlandstraße; Unfallzeit: 12.12.2022, 18.15 Uhr;

Mit einem weißen Damenrad ist in Gronau am Montagabend ein unbekannter Mann gegen einen entgegenkommenden Wagen einer 19-Jährigen gefahren. Der Radfahrer war gegen 18.15 Uhr zunächst auf dem Gehweg der Buterlandstraße aus Richtung Sonnenstraße kommend in Richtung Enscheder Straße unterwegs. Er sei dann, so die 19-Jährige, unvermittelt auf die Straße und gegen ihr Auto gefahren. Als die Geschädigte ihr Auto gewendet hatte und den Unbekannten zu Rede stellen wollte, radelte er unbeirrt mit dem auffälligen Gefährt weiter. Auf dem vorderen Gepäckträger war eine rote Kunststoffkiste montiert. Den Flüchtigen beschrieb die Frau wie folgt: circa 50 bis 55 Jahre alt, "normale" Statur, Vollbart. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke mit hellen Applikationen im Schulterbereich sowie einer Jeanshose. Seinen Kopf zierte eine Schieber- oder Baskenmütze. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

