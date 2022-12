Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Weihnachtsbäume gestohlen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Heidener Straße; Tatzeit.: zwischen 10.12.22, 19.00 Uhr, und 12.12.22, 09.00 Uhr;

Mehrere Nordmanntannen entwendeten noch unbekannten Täter von einem umzäunten Verkaufsgelände an der Heidener Straße in Borken. Auch eine Axt mit rotem Griff ließen der oder die Täter mitgehen. Der Diebstahl trug sich zwischen Samstag, 19.00 Uhr, und Montag, 09.00 Uhr, zu. Der oder die Täter sind vermutlich über den Zaun gestiegen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell