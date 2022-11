Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Berichtszeitraum Freitag, 11.11.2022, 12:00 Uhr bis Sonntag, 13.11.2022, 10:00 Uhr

Neuwied (ots)

Im Berichtszeitraum Freitag, 11.11.2022, 12:00 Uhr bis Sonntag, 13.11.2022, 10:00 Uhr wurden durch die Polizeiinspektion Neuwied insgesamt siebzehn Verkehrsunfälle aufgenommen. Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 11.11.2022, 14:51 Uhr, wurde eine 29jährige Fahrzeugführerin eines Ford Focus leicht verletzt, als es zu einem Auffahrunfall in der Berggärtenstraße kam. Die übrigen Verkehrsunfälle blieben ohne Personenschäden.

Ein 59jähriger Mann aus Andernach fiel einer Streife am Freitag, 11.11.2022, 14:20 Uhr in der Rasselsteiner Straße auf, da das mitgeführte Mofa deutlich schneller als die gesetzlich vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 25km/h fuhr. Bei einer Verkehrskontrolle konnte zudem Atemalkohol bei dem Mann festgestellt werden und ein Test ergab 2,17 Promille. Darüber hinaus besaß der Fahrer keinen Führerschein für das von ihm benutzte Kleinkraftrad. Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr wurden gegen den Beschuldigten eingeleitet.

Hoch im Kurs standen offenbar aktuell neuwertige Schuhe, da es im Berichtszeitraum gleich zu drei Fällen kam, in denen sich die Beschuldigten in Neuwieder Geschäften neue Schuhe anzogen und mit den Schuhen weggingen, ohne diese bezahlt zu haben. In den ersten beiden Fällen war ein Einkaufsmarkt im Neuwieder Industriegebiet gleich zwei Mal am Freitag, 11.11.2022, Tatort des Geschehens. Um 12:45 Uhr betrat ein 31jähriger bulgarischer Gastarbeiter den Markt, zog sich dort ein Paar neue Schuhe an und ließ seine alten Schuhe einfach im Markt zurück. Ein aufmerksamer Mitarbeiter hat dies jedoch beobachtet und inforrmierte die Polizei, die den Mann noch vor Ort feststellen konnte. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde von dem Täter eine Sicherheitsleistung vor Ort einbehalten. Wenige Stunden später (Tatzeit 17:45 Uhr) betrat dann ein 23jähriger rumänischer Gastarbeiter den gleichen Markt und suchte sich ebenfalls ein paar neue Schuhe aus, zog diese an und ging damit aus dem Verkaufsraum weg. Auch hier wurde die Tat beobachtet und der Ladendieb noch vor Ort von der Polizei kontrolliert. Nach Feststellung der Identität der Person wurde auch hier seitens der Staatsanwaltschaft Koblenz eine Sicherheitsleistung festgelegt.

Im dritten Fall betrat ein 39jähriger Mann aus Neuwied am Samstag, 12.11.2022, 16:30 Uhr ein Schuhgeschäft in der Fußgängerzone von Neuwied. In seinen mitgeführten Rucksack steckte der Mann dann ein Paar Turnschuhe ein und verließ das Geschäft wieder. Ein Zeuge, der die Tat beobachtet hatte, folgte dem Täter und teilt der Polizei dessen Aufenthaltsort mit, so dass der Beschuldigte durch die herangeführte Streife festgenommen werden konnte. Die Schuhe wurden sichergestellt und dem Geschäft wieder ausgehändigt.

Am Freitag, 11.11.2022, kam es zu zwei Trickdiebstählen aus Wohnungen in der Neuwieder Innenstadt zum Nachteil lebensälterer Senioren. So erschienen um 12:15 Uhr zwei angebliche Mitarbeiter einer Sanitärfirma bei einer 70jährigen Frau in der Deichstraße, um in deren Wohnung ein angebliches Problem mit der Wasserleitung zu beheben. Zusammen mit der Seniorin hielten sich dann die zwei Täter in deren Badezimmer auf, während wohl ein dritter Täter sich Zugang zur Wohnung verschaffte und diese nach Wertgegenständen durchwühlte, ohne jedoch Bargeld oder Schmuck auffinden zu können. Das vermutlich gleiche Trio erschien dann wenig später um 12:30 Uhr bei einer 85jährigen Frau in der Pfarrstraße und gaben hier die gleichen Probleme mit einer Wasserleitung vor, um sich Zutritt zur Wohnung der Seniorin verschaffen zu können. Die Anwesenheit mit der allein in der Wohnung anwesenden Frau in deren Badezimmer nutzte dann wiederum der dritte Täter und entwendete Bargeld aus dem Schlafzimmer der Geschädigten. Die beiden Personen, die sich gegenüber den Seniorinnen als Sanitärarbeiter ausgegebenen hatten, werden wie folgt beschrieben: -männlich, jung, trug Arbeitskleidung -weiblich, jung, lange schwarze Haare, trug eine schwarz-weiß karierte Jacke, dunkler Phänotyp Zeugen, die Angaben oder Hinweise zu den falschen Sanitärarbeitern machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631-8780 oder per email an pineuwied@polizei.rlp.de zu wenden.

