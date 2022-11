Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Linz vom 12.11. auf den 13.11.2022

Dienstgebiet PI Linz (ots)

Am 12.11.2022 befuhr zwischen 15:00 und 15:30 Uhr eine 22-jährige Frau aus Rheinbreitbach mit ihrem Pkw die B 42 von Neuwied kommend in Richtung Bonn. Zwischen den Ortslagen Leutesdorf und Ariendorf wurde die Fahrzeugführerin von einem VW Touran zunächst gedrängelt und beim Überholvorgang geschnitten. Die Fahrzeugführerin konnte nur durch starkes Bremsen einen Unfall vermeiden. Die Fahrzeugführerin konnte weiter beobachten, wie der graue VW Touran mit Kennzeichen MY mehrere Fahrzeuge im Überholverbot verbotswidrig überholte. Gegen den bereits ermittelten Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Nötigung und Gefährdung im Straßenverkehr eingeleitet. Mögliche Zeugen und Gefährdete werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644-9430 zu melden.

Am 13.11.2022 wollte gegen 03:00 Uhr der stark alkoholisierte 39-jährige Beschuldigte mit zwei Freunden die Gaststätte Römer Blick in Rheinbrohl aufsuchen. Diese hatte allerdings schon geschlossen und die Eingangstür verriegelt. Dies missfiel dem Beschuldigten und er schlug mehrfach gegen die Tür, sodass das Türglas beschädigt wurde. Neben einer Schnittwunde am Arm, handelte sich der Beschuldigte hiermit eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung ein. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Beschuldigten einen Wert von 2,43 Promille.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell