Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Bunter Strauß an Anzeigen

Waldbreitbach (ots)

Nachdem am 12.11.2022 eine 22-jährige Waldbreitbacherin der PI Straßenhaus über Zeugen mitteilte, dass sie in der Wohnung ihres 24-jährigen Lebensgefährten eingesperrt sei, konnten die eingesetzten Beamten die junge Dame aus der Situation befreien und nahmen zunächst eine Strafanzeige wegen Freiheitsberaubung auf. Am Abend gegen 22:30 Uhr meldete eine Zeugin, dass der 24-jährige nun bei den Eltern der Lebensgefährtin lautstark vorstellig geworden sei. Letztlich entfernte sich der Mann vor Eintreffen der Polizei mit einem Fahrzeug. Um der 22-jährigen die friedliche Räumung der gemeinsamen Wohnung zu ermöglichen und polizeiliche Anschlussmaßnahmen zu treffen, wurde die Geschädigte durch Polizeibeamte begleitet. In der Wohnung konnten dabei mehrere Cannabispflanzen und Amfetamin fest- und sichergestellt werden. Im Rahmen der richterlich angeordneten Durchsuchung kam der Lebensgefährte und ein Bekannter hinzu und verhielten sich aggressiv gegen Freundin und Polizei. Daher wurden beide in Gewahrsam genommen. Im Rahmen der Gewahrsamnahme trat der 22-jährige einer Polizeibeamtin gegen den Oberkörper. Anzeigen wegen Freiheitsberaubung, Trunkenheitsfahrt, Bedrohung, Widerstand und tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz waren die zwangsläufige Folge dieses Abends.

