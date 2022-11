Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Altkleidercontainer

Hamm (Sieg) (ots)

Am Sonntagmorgen, den 12.11.2022 gegen 03:20 Uhr, wurde durch einen Passanten ein brennender Altkleidercontainer in der Straße "Auf´m Rottland" in Hamm (Sieg) gemeldet. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr Hamm mussten den Container aufbrechen und ablöschen. Es ist davon auszugehen, dass dieser mutwillig in Brand gesetzt wurde. Durch den Melder erging ein Hinweis auf einen getunten lauten PKW. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000EUR geschätzt. Die Polizei in Altenkirchen bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise.

