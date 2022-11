Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf der B8/Frankfurter Straße in 57610 Altenkirchen (Westerwald)- Zeugen gesucht!

Altenkirchen (Westerwald) (ots)

Am 10.11.2022 in der Zeit von 14:15 - 16:00 Uhr ereignete sich in der Frankfurter Straße in 57610 Altenkirchen (Westerwald) in Höhe der Hausnummer 48 eine Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Unfallverursacher die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Ortsausgang, Richtung Wahlrod und verursachte beim Vorbeifahren einen Sachschaden an einem dort geparkten PKW. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweis zum Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Altenkirchen in Verbindung zu setzen.

