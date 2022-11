POL-PDNR: Beinaheunfall infolge einer Trunkenheitsfahrt

Linz OT Kretzhaus (ots) - Am frühen Morgen des 11.11.2022 kam es auf der L253 in Linz/Rhein, Ortsteil Kretzhaus zu einer Verkehrsunfallflucht nach einem Spiegelunfall. Die 36-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Asbach befuhr eine Engstelle am Ortsausgang Kretzhaus in Fahrtrichtung Rottbitze. Obwohl sie zuerst in die Engstelle einfuhr, fuhr ein in entgegengesetzter Richtung fahrender, schwarzer Kleinwagen ebenfalls in die Engstelle ein. Hierbei kam es zu ...

