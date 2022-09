Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundepolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Niederrhein

Kleve - Weeze (ots)

Am 03.09.2022 kontrollierte die Bundespolizei, bei der Ausreisekontrolle am Airport Weeze, einen 26-jährigen Deutschen, der nach Fes - Marokko reisen wollte. Bei der Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Datenbänken wurde bekannt, dass er von der Staatsanwaltschaft Bochum mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Der Haftbefehl wurde auf Grund eines Urteils vom Amtsgericht Recklinghausen erlassen. Hiernach wurde er im Jahr 2019 wegen Wiederstand gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt. Da noch eine Reststrafe von 150 Euro plus 177,50 Euro Kosten offen sind, wurde eine Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen angesetzt. Der Verurteilte konnte die Geldstrafe vor Ort begleichen, so dass er die Haftstrafe abwenden und seine Reise nach Marokko fortsetzen konnte.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell