Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Linienbus

Kleve - Kranenburg - Wyler (ots)

Am 02.09.2022 überprüfte die Bundespolizei gegen 22:50 Uhr Reisende im Linienbus auf Höhe der Ortschaft Kranenburg Wyler. Beim Abgleich der Personalien eines 27 - jährigen Letten in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass dieser von der Staatsanwaltschaft Hof mit Haftbefehl gesucht wurde. Der Haftbefehl wurde auf Grund einer Verurteilung des Amtsgerichts Hof aus dem Jahr 2021 wegen Verstoß gegen das Waffengesetz erlassen. Hiernach wurde der Mann zu einer Geldstrafe von 315 Euro plus 86 Euro Kosten verurteilt. Ersatzweise muss er für 21 Tage in Haft. Da der Reisende die Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Mann führte 7 Gramm Marihuana mit sich. Daher leitete die Bundespolizei zudem noch ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

