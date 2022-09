Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Zug

Kleve - Kempen - Nettetal - Kaldenkirchen (ots)

Am 02.09.2022 überprüfte die Bundespolizei Reisende im Regionalexpress 13. Hierbei konnte auf Höhe des Bahnhofs Kaldenkirchen ein 32-jähriger Deutscher festgestellt werden. Beim Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Datenbänken wurde bekannt, dass er von der Staatsanwaltschaft Mannheim mit Haftbefehl gesucht wurde. Zuvor hatte ihn das Amtsgericht Mannheim wegen Diebstahl zu einer Geldstrafe von 150 Euro plus 77,50 Euro Kosten verurteilt. Ersatzweise muss er für 15 Tage in Haft. Da der Verurteilte die Geldstrafe nicht abwenden konnte, wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.

