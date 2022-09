Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Straftäter

Hamm (ots)

Am Freitagnachmittag (02. September) hat die Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann am Hauptbahnhof in Hamm verhaftet.

Der 37-jährige Mann wurde im Hauptbahnhof Hamm angetroffen und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Münster den Deutschen per Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Durch das Amtsgericht Münster wurde er bereits Ende 2019 wegen Trunkenheit im Verkehr rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt. Da der Hammer als flüchtig galt, wurde Haftbefehl erlassen.

Der polizeibekannte Mann wurde der Wache am Hauptbahnhof zugeführt. Die Mutter des Mannes zahlte den haftbefreienden Betrag in einer Höhe knapp 2300 Euro ein und ersparte ihrem Sohn damit eine 30-tägige Haftstrafe.

