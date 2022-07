Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Spendenbox gestohlen - Bundespolizei stellt Täter dank Videoüberwachung

Bielefeld (ots)

Am Mittwochmittag (13. Juli) erhielt das Bundespolizeirevier in Bielefeld Kenntnis über einen Diebstahl in der Filiale eines Schnellrestaurants im Bielefelder Hauptbahnhof.

Zunächst hat die eingesetzte Streife der Bundespolizei auf Hinweis der Mitarbeiter der DB AG im Personenaufzug im Bahnhof eine größere Menge Hartgeld festgestellt. Dieses Geld lag auf dem Boden des Aufzugs. Daneben befand sich eine aufgebrochene Spendenbox, die augenscheinlich einem Schnellrestaurant im Bahnhof zuzuordnen war.

Durch eine Zeugin erhielten die Einsatzkräfte eine Personenbeschreibung zu einer männlichen Person, welche sich zuvor in der Nähe dieser Box im Schnellrestaurant aufgehalten hatte. Nach der im Anschluss erfolgten Videoauswertung hatte die Beamten auch ein Bild der Person und fahndeten im Nahbereich. In unmittelbarer Bahnhofsnähe ist dann ein 41-jähriger Tatverdächtiger festgestellt worden. Dieser führte noch einen Teil des Hartgeldes mit sich.

Zur Feststellung der Identität wurde der Türke dem Revier der Bundespolizei am Bahnhof Bielefeld zugeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der in Gütersloh wohnhafte Mann seinen Wegfortsetzen.

Da die Spendenbox mittels Stahlkabel gegen die Wegnahme gesichert war, wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

