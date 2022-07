Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannter verletzt Zugbegleiter - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Hagen - Rummenohl (ots)

Am Dienstagnachmittag (12. Juli) soll ein Unbekannter in einer Regionalbahn von Hagen nach Rummenohl einen Zugbegleiter verletzt haben, indem er seine Hand weggeschlagen habe. Die Bundespolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 17:30 Uhr erschien ein Bahnmitarbeiter bei der Bundespolizei im Hauptbahnhof Hagen und berichtete über eine Körperverletzung zu seinem Nachteil. Der 29-Jährige war als Zugbegleiter in der RB 52 von Dortmund nach Rummenohl eingesetzt. Nach Abfahrt des Zuges in Hagen habe er einen Mann kontrolliert, welcher seinen Fahrschein aushändigte. Da das vorgezeigte Ticket nur in Verbindung mit einem Lichtbildausweis gültig ist, habe der 29-Jährige den Mann aufgefordert sich auszuweisen. Dieser Aufforderung sei er jedoch nicht nachgekommen und habe ihm stattdessen das Ticket aus der Hand gerissen. Bei dieser Ausholbewegung sei die linke Hand des Geschädigten gegen eine Wand des Zuges geprallt. Dabei erlitt der Zugbegleiter eine blutende Risswunde am linken Ringfinger. Ein 30-jähriger Mitreisender habe die Auseinandersetzung mitbekommen, den Angreifer weg gedrängt und auf diesen deeskalierend eingewirkt.

Kurze Zeit später soll der Unbekannte den Regionalexpress in Rummenohl verlassen haben. Der Mann soll in Begleitung von drei Frauen und einem Kleinkind gewesen sein.

Bundespolizisten sicherten die Videoaufnahmen aus der Regionalbahn und werten diese nun aus.

Die Bundespolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu der verdächtigen Person machen, die sich in der RB 52 nach Rummenohl aufgehalten hat? Die Tat ereignete sich am 12. Juli zwischen 16:11 Uhr und 16:29 Uhr.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen den Unbekannten sein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell