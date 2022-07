Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt über 4000 Ecstasypillen und nimmt Drogenschmuggler fest

Aachen - Herzogenrath (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagabend in Herzogenrath einen Drogenschmuggler mit über 4000 Ecstasypillen festgenommen.

Der 59-jährige Deutsche passierte mit seinem Fahrzeug die Deutsch-Niederländische Grenze in Herzogenrath und wurde von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Nachschau in seinem Fahrzeug wurde in einer Tüte das Ecstasy mit einem Gesamtgewicht von über 1,8 Kilogramm aufgefunden und beschlagnahmt. Das aufgefundene Ecstasy hat einen Schwarzmarktwert von über 30.000,- Euro. Der Betreffende wurde nach seiner Festnahme mit dem aufgefundenen Ecstasy der Zollfahndung übergeben. Diese hat die weiteren Ermittlungen in Sachen Einfuhr und Besitz einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln übernommen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung bei dem Betreffenden wurden keine weiteren Betäubungsmittel mehr aufgefunden. Am Mittwoch ist der 59-Jährige dem Haftrichter beim Amtsgericht Aachen vorgeführt worden. Ein genaues Ergebnis der Vorführung steht zurzeit noch aus.

