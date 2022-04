Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrradbesitzer gesucht

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Offenburg (ots)

Am vergangenen Mittwoch wurde ein 50-jähriger Mann gegen 17:15 Uhr von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er gleich mehrere Fahrräder an einem Fahrradständer einer Apotheke am Schillerplatz abschließen wollte. Der polizeibekannte Tatverdächtige konnte noch an der Apotheke durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Zweiräder nicht dem Tatverdächtigen gehörten. Der einschlägig vorbestrafte mutmaßliche Fahrraddieb wurde zur nächsten Dienstelle gebracht und dem Haftrichter vorgeführt. Er befindet sich nun in Haft. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um insgesamt fünf gestohlene Fahrräder. Die Orte, an denen sie entwendet wurden, sind derzeit noch nicht bekannt. Gesucht werden nun die Besitzer der fünf abgebildeten Fahrräder. Bei den Fahrräder handelt es sich um ein schwarz-grünes Trekkingrad der Marke "Conway", ein anthrazitfarbenes Herrenrad der Marke "Rabeneick", ein schwarzes Damenfahrrad der Marke "Citerra", ein schwarz-grünes Mountainbike der Marke "Conway" und ein blaues Damenfahrrad der Marke "Schauff". Die Eigentümer dieser Räder oder wer Hinweise zu deren Identität geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell