Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Wochenbilanz der Verkehrskontrollen

Polizei hat Temposünder im Blick

Kreis Kleve (ots)

Überhöhte Geschwindigkeit zählt nach wie vor auch im Kreis Kleve zu den Hauptunfallursachen und ist ebenso gefährlich wie das Abgelenkt sein durch die Handybenutzung am Steuer. In Kombination führt das zu sehr schweren Verkehrsunfällen, in die auch oft Unbeteiligte verwickelt werden.

In der Woche vom 11.04.2022 bis 17.04.2022 stellte die Polizei im Kreis Kleve bei Schwerpunktkontrollen 295 Geschwindigkeitsverstöße fest. Bei einer der Kontrollen am Montag fiel der Polizei ein Schwertransporter auf, der mit seinen 70 Tonnen ohne Genehmigung fuhr. Die Beamten legten eine Anzeige vor, die zu einem Bußgeld in Höhe von 860 Euro führen wird. Auch das Verhalten von Rad Fahrenden, die sich nicht an die Regeln hielten, ahndete die Polizei bei den Schwerpunktkontrollen. 17 Radelnde mussten ein Verwarngeld bezahlen. Zusätzlich stellten die Beamtinnen und Beamten während dieser Kontrollen 24 weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest. Hier ging es um die Handybenutzung während der Fahrt, Vorfahrtsverletzungen und Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes. In zehn Fällen wurden Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, neun Mal legten die Einsatzkräfte Anzeigen wegen des Fahrens unter Alkohol-oder Drogeneinfluss vor.

Während der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "Rot für Raser / Poser / illegales Tuning" konnten am Karfreitag, 15. April 2022 kreisweit keine Verstöße festgestellt werden.

Im gesamten Kreisgebiet finden weiterhin Schwerpunktkontrollen statt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell