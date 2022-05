Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Holt, 05.05.2022, 03:36 Uhr, Hehnerholt (ots)

In der Nacht wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Dort waren die Bewohner der drei Parteien nicht in der Lage ihre Wohnungen zu verlassen, weil der Treppenraum verraucht war. Die Feuerwehrleute stellten die Betreuung der Bewohner sicher, während ein Trupp unter Atemschutz in den Keller des Hauses ging und den Brand löschte. Dort war, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, ein Gefrierschrank in Brand geraten. Dadurch wurde die Elektroinstallation in Mitleidenschaft gezogen. Ein Mitarbeiter des Stromversorgers wurde hinzugezogen, der das Haus am Hausanschluss stromlos schaltete. Die Verrauchung im Keller und Treppenhaus konnten durch ein Belüftungsgerät beseitigt werden. Es gab keine Verletzten und die Bewohner konnten in ihre Wohnungen, wenn auch ohne Strom, zurück.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell