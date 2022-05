Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kabelbrand an Backofen, Alarmierung durch Rauchmelder

Mönchengladbach-Stadtmitte, 03.05.2022, 06:00 Uhr, Kleiststraße (ots)

In einem Gebäude für betreutes Wohnen hatte sich aus unbekannter Ursache in einer Wohnung im 1. Obergeschoss ein Kabelbrand an einem Backofen ereignet. Durch einen ausgelösten Rauchmelder wurden die Bewohnerin sowie eine Nachbarin auf den Brand aufmerksam. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die Bewohnerin bei einer Nachbarin. Sie wurde untersucht, konnte aber unverletzt an der Einsatzstelle verbleiben. In der Wohnung war Kabelbrandgeruch wahrnehmbar. Durch einen Notausschalter war der Backofen bereits stromlos geschaltet worden. Des Weiteren erfolgte eine natürliche Belüftung durch weit geöffnete Fenster. Der Backofen wurde mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, vorsorglich ausgebaut und auf dem Balkon gelagert. Weitere Maßnahmen waren durch die Feuerwehr nicht erforderlich.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Heinrich Roemgens

