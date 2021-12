Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - Vorst: Tageswohnungseinbrecher durch Alarmanlage gestört

Tönisvorst - Vorst (ots)

Am Donnerstag zwischen 16:00 Uhr und 20:15 Uhr brachen der oder die Täter erfolglos in ein freistehendes Einfamilienhaus in Vorst ein. Sie schlugen das Fensterglas der Terrassentür an der Rückseite des Hauses ein. Durch das entstandene Loch im Glas öffneten die Tatverdächtigen die Tür. Hierdurch aktivierte sich die Alarmanlage der Terrassentür. Das Haus wurde nicht durchwühlt, der oder die Täter wurden offenbar durch die Alarmanlange vertrieben. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen oder Tatverdächtige erbittet das KK2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /cb (1049)

