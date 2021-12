Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Einbrecher erbeuten Uhren und Schmuck

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

Unbekannte drangen am Donnerstag zwischen 08:00 Uhr und 18:30 Uhr in ein Reihenhaus in St. Tönis, Osterheide, ein. Der oder die Täter hebeln im rückwärtigen Bereich des Grundstücks die Gartentür auf. Anschließend gelangen sie über eine Terrassentür ins Gebäude. Das Haus wurde nahezu vollständig durchwühlt. Erbeutet wurden unter anderem Uhren, Goldschmuck sowie ein Laptop. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im fraglichen Zeitraum nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /cb (1050)

