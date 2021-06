Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Bolzen gebrochen

Freiburg (ots)

Sicherlich war etwas Glück mit im Spiel, dass bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag, 12.06.2021, in Waldkirch, nicht mehr passiert ist: In einem Stadtteil war ein Mann mit Traktor und Anhänger unterwegs. Während der Fahrt brach plötzlich der Bolzen der Anhängekupplung, der den Anhänger mit dem ziehenden Fahrzeug verbindet. Hierdurch löste sich der Anhänger und rollte, bzw. schlitterte unkontrolliert über die Gegenfahrbahn auf einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen hinsichtlich dem, technischen Zustand des Gespanns und der Verantwortlichkeit, dauern an.

