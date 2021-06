Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Ältere Dame gestürzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 13.06.2021, gegen 10:45 Uhr, verletzte sich eine ältere Frau in Denzlingen bei einem Sturz auf dem Gehweg so schwer, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Da noch nicht feststeht, ob die Frau alleinbeteiligt stürzte, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Die 1941 geborene Frau aus Denzlingen war auf der Hindenburgstraße unterwegs und kam etwa in Höhe Mauracher Straße zu Fall.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell