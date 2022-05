Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchentwicklung auf dem Areal der ehemaligen Niederrheinkaserne

Mönchengladbach-Eicken, 30.04.2022, 13:43 Uhr, Kaldenkirchener Straße (ots)

Am Samstagmittag erreichte ein Notruf die Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach und meldete eine Rauchentwicklung auf dem Areal der ehemaligen Niederrheinkaserne an der Kaldenkirchener Straße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich das Meldebild, aus einer vorgelagerten Halle auf dem Gelände war eine deutliche Rauchentwicklung wahrnehmbar. Die Rauchentwicklung beruhte auf einem Brandereignis von in der Halle befindlichen großen Laubmengen. Das Brandereignis wurde unter Vornahme eines Schnellangriffsrohr gelöscht.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jens Röttgers

