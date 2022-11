Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom Wochenende

Betzdorf (ots)

Elkenroth: Am Freitag den 11.11. wurde durch unbekannte Täter zwischen 15:30 - 19:00 Uhr an der Kindertagesstätte Hildburg an einem abgestellten grünen Toyota beide Kennzeichen entwendet. Die Polizei in Betzdorf bittet unter 02741/926-0 in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Betzdorf: Im Rahmen der Streife fiel im Stadtbereich Betzdorf am späten Samstagabend ein PKW auf, welcher einer anschließenden Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Auf Grund eines durchgeführten Drogentestes konnte beim Fahrzeugführer der Konsum von Amphetamin nachgewiesen werden. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeits- bzw. Strafverfahren wurde eingeleitet.

Daaden: Am Samstagabend wurde auf dem Fontenay-Le-Fleury-Platz an einem abgestellten silbernen Ford Galaxy die Heckscheibe durch unbekannte Täter eingeschlagen. Die Polizei in Betzdorf bittet unter 02741/926-0 in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

