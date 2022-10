Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.10.2022.

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigung durch Feuer.

Salzgitter, Bad, Friedrich-Ebert-Straße, 06.10.2022, 02:50 Uhr.

Aus derzeit unbekannten Gründen geriet der Inhalt mehrerer Wertstoffcontainer in Brand. Die Polizei verzeichnete insgesamt drei Brandorte und ermittelt in Richtung einer Vorsatztat. Angaben zur Schadenshöhe können zum gegenwärtigen Ermittlungsstand nicht gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 entgegen.

Polizei ermittelt wegen Vandalismus auf dem Waldfriedhof.

Salzgitter, Bad, Breite Straße, 04.10.2022, 15:45 Uhr-05.10.2022, 08.00 Uhr.

Derzeit unbekannte Täter beschädigten auf dem Friedhof mindestens 26 Grabsteine durch Graffiti und zerstörten mindestens drei Glasscheiben. Weitere Beschädigungen durch Graffiti waren an der Außenwand der Kapelle erkennbar. Hier wurde ein Schriftzug aufgesprüht, der sehr ehrverletzend war. Der Schaden dürfte mindestens in einer niedrigen fünfstelligen Höhe liegen. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 entgegen.

