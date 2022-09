Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer am Mittelweg

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Freitag (9. September 2022) gegen 15:45 Uhr kam es auf dem Mittelweg in Höhe der Thaerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Pedelec Fahrer leicht verletzt wurde. Der Fahrer eines Kleinwagens bog von der Thaerstraße kommend auf den Mittelweg ab und übersah einen 15-jährigen aus Kranenburg mit einem Mofa und den 15-jährigen Radfahrer aus Kleve mit dem Pedelec. Beide Jungen bremsten stark und stürzten. Der Fahrer des Kleinwagens (Opel Corsa oder Peugeot) erkundigte sich mehrfach nach dem Befinden der Jungen und fuhr dann weiter. Der Radfahrer stellte erst danach fest, dass er verletzt war und begab sich in ambulante Behandlung. Zeugen des Unfalls, die an einem geparkten Fahrzeug standen und andere Zeugen des Unfallgeschehens möchten sich bitte bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 melden. (ms)

