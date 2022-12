Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfall beim Abbiegen

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen in der Stuttgarter Straße sind zwei Personen leicht verletzt worden. Kurz vor sechs Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Seat Ibiza die Rommelsbacher Straße / L378a in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Einmündung mit der Stuttgarter Straße wollte er nach links in diese abbiegen und missachtete hierbei den Vorrang eines entgegenkommenden 49-jährigen Fahrers eines Mercedes Transporters. Beide Unfallbeteiligten wurden nach der Kollision vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (sm)

