POL-SO: Autofahrerin verletzt (Korrekturmeldung - Ortsbezeichnung war nicht korrekt)

Ense (ots) - Am Montag kam es um 15.10, auf dem Bittinger Haarweg, in etwa in Höhe der Einmündung Zum Stüttingshof, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 36-jähriger Mann aus Möhnesee fuhr mit seinem Opel in Richtung Soest. In Höhe der Unfallstelle kam ihm ein roter Kleinwagen entgegen, der plötzlich ins Schleudern geriet. Der 36-Jährige versuchte, dem Kleinwagen auszuweichen. Aufgrund der witterungsbedingt ...

mehr