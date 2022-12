Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bittingen - Verkehrsunfallflucht

Ense (ots)

Am Montag kam es um 15.10, auf dem Bittinger Haarweg, in etwa in Höhe der Einmündung Zum Stüttingshof, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 36-jähriger Mann aus Möhnesee fuhr mit seinem Opel in Richtung Soest. In Höhe der Unfallstelle kam ihm ein roter Kleinwagen entgegen, der plötzlich ins Schleudern geriet. Der 36-Jährige versuchte, dem Kleinwagen auszuweichen. Aufgrund der witterungsbedingt rutschigen Fahrbahn, kam der Honda ebenfalls ins Schleudern und rutschte in den Straßengraben. Der Fahrer des roten Kleinwagens setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw, mit vermutlich Soester Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922 91000 zu melden.(dk)

