Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Bad Westernkotten - Unfallflucht

Erwitte (ots)

Am 5. Dezember, kam es um 08.30 Uhr, in der Straße Holzweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 30-jähriger Mann aus Delbrück fuhr mit seinem Mercedes Sprinter in Richtung Bad Westernkotten. Nach einer Rechtskurve kam ihm ein weißer Transporter entgegen, der in der Mitte der Fahrbahn fuhr, so dass es zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam. Der Fahrer des weißen Transporters setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell