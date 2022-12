Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brände

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen dem 3. Dezember, 01.10 Uhr und dem 4. Dezember, 21 Uhr, kam es zu insgesamt vier Brandgeschehen. In der Poststraße wurden zwei Pavillon-Elemente vor einer Gaststätte beschädigt sowie ein Sonnenschirm vor einer weiteren Lokalität. In der Bökenförder Straße, auf dem Schulhof der dortigen Grundschule, wurde eine Mülltonne in Brand gesetzt und im Toilettenbereich des Bahnhofes brannte ebenfalls eine Mülltonne. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 zu melden.

