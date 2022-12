Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gestürzter Fahrradfahrer verletzt sich am Kopf

Freiburg - Lkr. Lörrach (ots)

- Grenzach-Wyhlen

Am Abend des 03.12.2022 gegen 17:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei welchem ein betrunkener E-Bike Fahrer auf der Strecke über den Rührberg zwischen Wyhlen und Inzlingen gestürzt war. Der Fahrer hatte sich hierbei am Kopf verletzt und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Die Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Der Radfahrer wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Stand: 04.12.2022, 12:01 Uhr

