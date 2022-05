Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Pflanze gestohlen

Neuenhaus (ots)

Zwischen Freitag und Sonntag kam es in der Straße Kranichring in Neuenhaus zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter gruben mittels eines unbekannten Werkzeuges eine Azaleen-Pflanze aus dem Beet in einem Vorgarten aus und entwendeten diese. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise liefern können, werden gebeten sich mit der Polizei Neuenhaus, Tel. 05941/989850, in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell