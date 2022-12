Freiburg (ots) - Am heutigen Freitag, den 02.12.2022, kam es gegen 17:40 Uhr in Schönau zu einem Auffahrunfall. Der Verkehrsunfall ereignete sich in der Friedrichstraße (B317) in Höhe "Oberfeld". Es wurden bei dem Verkehrsunfall drei Personen leicht verletzt. Des Weiteren stellte die Polizei vor Ort fest, dass ...

mehr