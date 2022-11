Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bei Einbruch Schmuck erbeutet

Borken (ots)

Tatort: Borken, Mozartstraße; Tatzeit: 23.11.2022, zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr;

Einbrecher haben am Mittwoch in Borken Schmuck gestohlen. Die Täter waren gewaltsam in ein Wohnhaus an der Mozartstraße eingedrungen: Um hineinzukommen, hebelten die Unbekannten eine Terrassentür auf. Sie durchsuchten das Inneren und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Zu der Tat kam es zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. In der dunklen Jahreszeit mehren sich Wohnungseinbrüche - und dies wie im aktuellen Fall auch tagsüber. Wie sich das eigene Zuhause sinnvoll dagegen schützen lässt, darüber informieren die Experten der Kreispolizeibehörde Borken. Sie sind zu erreichen unter Tel. (02861) 900-5555. Darüber hinaus gibt es auch im Internet viel Wissenswertes zu diesem Thema - beispielsweise unter www.zuhause-sicher.de. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell