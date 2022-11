Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Geparkten Wagen auf Parkplatz beschädigt

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Burgstraße/Mühlenstraße; Unfallzeit: 23.11.2022, zwischen 08.30 Uhr und 12.55 Uhr;

Einen grauen Wagen angefahren hat ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall in Stadtlohn am Mittwoch. Der Audi stand auf einem Parkplatz an der Burgstraße Ecke Mühlenstraße, als er zwischen 08.30 Uhr und 12.55 Uhr angefahren wurde. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell