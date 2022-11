Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Aktualisierung einer Öffentlichkeitsfahndung

Kreis Borken (ots)

Nach einem Raubdelikt vom 31.10.2022 in Vreden fahndet die Polizei nach einem 50 Jahre alten Verdächtigen. Der von den Täter geraubte Pkw konnte zwischenzeitlich in den Niederlanden sichergestellt werden. Der Verdächtige konnte noch nicht festgenommen werden und ist weiter auf der Flucht. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war der Gesuchte mit einem Fahrrad zu dem Tatort in Vreden gefahren. Fotos von dem sichergestellten Fahrrad wurden im Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten oder zu dem sichergestellten Fahrrad (Herrenrad, Gazelle, Furore, schwarz-silber) geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion 1 unter Tel. (02861) 9000 in Verbindung zu setzen. Link zum Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/90756 (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell