POL-BOR: Stadtlohn - Radfahrerin angefahren

Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Arnoldstraße; Unfallzeit: 22.11.2022, 16.55 Uhr; Leichte Verletzungen zogen sich eine 27-jährige Autofahrerin sowie ihre 24 Jahre alte Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Ahaus zu. Die Ahauserinnen waren gegen 16.55 Uhr auf der Arnoldstraße in Richtung Adenauerring unterwegs, als ihnen der Wagen einer 37-jährigen Frau, ebenfalls aus Ahaus, in einer Kurve auf ihrer ...

mehr