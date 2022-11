Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Polizei stellt illegal betriebene Spielautomaten sicher

Bocholt (ots)

Die Polizei hat am Dienstag zwei Objekte in der Bocholter Innenstadt durchsucht und mehrere illegal betriebene Spielautomaten sichergestellt.

Die Ermittlungen gründeten sich auf dem Verdacht des illegalen Glücksspiels. Das Amtsgericht in Bocholt hatte zuvor zwei Durchsuchungsbeschlüsse erlassen. Die Umsetzung dieses Beschlusses erfolgte im Rahmen einer konzertierten Aktion. Daran waren neben Kräften der Kreispolizeibehörde Borken und einer Einsatzhundertschaft auch die Finanzverwaltung Münster, die Stadtverwaltung Bocholt, die Feuerwehr und das THW beteiligt.

In den beiden betroffenen Objekten - dabei handelte es sich um Vereinsräume in der östlichen Innenstadt - fanden die Beamten insgesamt fünf illegal betriebene Spielautomaten vor. Die Polizei stellte die Geräte sicher. Eines der beiden durchsuchten Objekte ist nach ersten Erkenntnissen zudem als illegal betriebene Gaststätte einzustufen. Im Raum steht vor diesem Hintergrund auch ein Verstoß gegen das Baurecht. Die Ermittlungen dauern an. (to)

