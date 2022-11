Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Einbruch

Lippstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit zwischen dem 12. November, 15 Uhr und dem 13. November, 09.30 Uhr, in einen Kindergarten in der Ulmenstraße einzubrechen. Auf der Rückseite des Gebäudes hielt ein Fenster den Hebelversuchen der Diebe allerdings stand, so dass diese von ihrem Vorhaben abließen und sich ohne Diebesgut vom Tatort entfernten. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell