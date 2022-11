POL-SO: "Frisierter" Roller

Lippstadt (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, brachen bislang unbekannte Täter in einen Imbiss in der Overhagener Straße 96 ein. Die Diebe schlugen mit einem Stein eine Fensterscheibe ein, um sich Zutritt in das Innere zu verschaffen. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 zu melden.(dk) ...

