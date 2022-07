Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 25-Jähriger beraubt +++ Brennende Wiese +++ Ertappte Einbrecher ergreifen mit Beute die Flucht +++ Büroräume von Einbrechern heimgesucht +++ Kabel von Baustelle gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. 25-Jähriger beraubt,

Mainz-Kastel, Eisenbahnstraße, 19.07.2022, 03.40 Uhr,

(pl)Ein 25-jähriger Mann wurde in der Nacht zum Dienstag im Bereich des Bahnhofs in Mainz-Kastel von unbekannten Tätern beraubt. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 03.40 Uhr neben der Bushaltestelle am Bahnhof auf eine Gruppe von acht bis zehn Jugendlichen getroffen und aufgefordert worden, seine Wertsachen herauszurücken. Als er dies nicht getan habe, sei er von der Gruppe angegriffen und zu Boden geschlagen worden. Hier habe er für kurze Zeit das Bewusstsein verloren. Seine Wertsachen hatte der Geschädigte nach dem Angriff noch bei sich. Allerdings war einer seiner Kopfhörer verschwunden. Die Jugendlichen sollen nach dem Angriff in Richtung Mainzer Straße geflüchtet sein. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Angreifergruppe soll etwa 14-16 Jahre alt gewesen sein und alle dunkle Haare gehabt haben. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Brennende Wiese,

Mainz-Kastel, Ratsherrenweg, 18.07.2022, 19.50 Uhr,

(pl)Am Montagabend kam es auf einer Wiese in der Nähe eines Spielplatzes im Bereich des Ratsherrenwegs zu einem Flächenbrand. Der Brand wurde gegen 19.50 Uhr bemerkt und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Das Feuer umfasste einen Bereich von ca. 100 Quadratmetern. Der umliegende Spielplatz wurde durch den Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Kurz vor der Entstehung des Brandes hielt sich Zeugenangaben zufolge eine Gruppe von circa vier Jugendlichen in der Nähe auf, welche etwas auf das Wiesengrundstück geworfen haben soll. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Ertappte Einbrecher ergreifen mit Beute die Flucht, Wiesbaden-Bierstadt, Goldackerweg, 19.07.2022, 02.10 Uhr,

(pl)In Bierstadt wurden zwei Personen beim Einbruch in ein Einfamilienhaus von einem Hausbewohner ertappt und ergriffen daraufhin mit dem bis dahin erbeuteten Diebesgut die Flucht. Das Duo hatte sich gegen 02.00 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu dem Wohnhaus im Goldackerweg verschafft und bereits mehrere Schränke durchwühlt, als die beiden von dem wachgewordenen Bewohner erwischt wurden und daraufhin die Flucht antraten. Ein Einbrecher konnte als ca. 1,90 Meter groß beschrieben werden. Er habe einen grauen Pullover getragen. Zu der zweiten Person liegt keine Beschreibung vor. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Büroräume von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Luisenplatz, 15.07.2022, 17.00 Uhr bis 18.07.2022, 09.30 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurden in einem gewerblich genutzten Gebäude auf dem Luisenplatz Büroräume von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten diese und ergriffen dann jedoch offensichtlich ohne Diebesgut wieder die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Kabel von Baustelle gestohlen,

Wiesbaden-Erbenheim, Tempelhofer Straße, 15.07.2022, 19.00 Uhr bis 18.07.2022, 07.00 Uhr,

(pl)Unbekannte haben im Verlauf des Wochenendes von einer Baustelle in der Tempelhofer Straße in Erbenheim rund 180 Meter Kabel gestohlen. Die Diebe zerschnitten die Kabel und ergriffen anschließend mit dem Diebesgut die Flucht. Der durch den Diebstahl entstandene Gesamtschaden wird auf über 3.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell