POL-WI: Einbrecher zugange +++ Zwei Vorfälle mit aggressiven Tankstellenkunden +++ Auseinandersetzung zwischen zwei Männern +++ Werkzeuge aus Transporter gestohlen +++ E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

1. Einbrecher in der Rheinstraße unterwegs, Wiesbaden, Rheinstraße, 16.07.2022, 23.00 Uhr bis 17.07.2022, 09.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag waren in der Rheinstraße Einbrecher unterwegs. Die Täter drangen durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Restaurant ein und verschafften sich von dort aus auch noch Zugang zur angrenzenden Hotelrezeption. Nachdem die Einbrecher die Räumlichkeiten durchsucht hatten, ergriffen sie mit bislang noch unbekanntem Diebesgut wieder die Flucht. In derselben Nacht wurde in der Rheinstraße auch eine Praxis von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hatten die Eingangstür des Gebäudes aufgehebelt und anschließend die Zugangstür zu den Praxisräumlichkeiten mit brachialer Gewalt geöffnet. Auch hier wurde die Praxis nach Wertsachen durchsucht, jedoch offensichtlich nichts entwendet. Hinweise zu den beiden Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Gaststätte von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 18.07.2022, 03.00 Uhr,

(pl)In der Dotzheimer Straße wurde in der Nacht zum Montag eine Gaststätte von Einbrechern heimgesucht. Die Täter brachen gegen 03.00 Uhr ein Fenster auf, kletterten durch dieses in die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Flaschen alkoholische Getränke. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser,

Wiesbaden-Frauenstein, Leierweg, Am Lindenbaum, 14.07.2022, 21.00 Uhr bis 15.07.2022, 15.00 Uhr,

(pl)Zwischen Donnerstag und Freitag hatten es Einbrecher in Frauenstein auf zwei Einfamilienhäuser abgesehen. Im Leierweg schlugen die Täter in der Nacht zum Freitag zu und verschafften sich durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu dem Wohnhaus, welches sie dann durchsuchten und aufgefundenes Bargeld entwendeten. Am Freitag scheiterten Unbekannte beim Versuch, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Lindenbaum" einzubrechen. Die Täter hatten sich zwischen 07.15 Uhr und 15.00 Uhr erfolglos an der Eingangstür des Hauses zu schaffen gemacht und unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Zwei Vorfälle mit aggressiven Tankstellenkunden, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, 17.07.2022, 15.00 Uhr und 18.07.2022, 00.15 Uhr,

(pl)Auf dem Gelände zweier Tankstellen im Bereich der Hochheimer Straße in Mainz-Kostheim kam es zwischen Sonntagnachmittag und der Nacht zum Montag zu sogleich zwei Vorfällen mit aggressiven Tankstellenkunden. Der erste Vorfall ereignete sich sonntags gegen 15.00 Uhr, nachdem eine Frau aufgrund fehlenden Bargeldes vom Tankstellenmitarbeiter keine Zigaretten ausgehändigt bekam. Als Reaktion soll die Kundin in der Tankstelle randaliert und einen Gegenstand in Richtung des Mitarbeiters geworfen haben, bevor sie dann das Gebäude verließ. Der Mann wurde von dem Gegenstand nicht getroffen. Die Randaliererin soll etwa 35 Jahre alt sowie ca. 1,70 Meter groß gewesen und mit einem schwarzen Oberteil, einem kurzen schwarzen Rock sowie einer dunklen Kappe bekleidet gewesen sein. In der Nacht zum Montag wurde die Polizei dann kurz nach Mitternacht zu dem zweiten Vorfall gerufen. Ein unbekannter Mann war am Nachtschalter einer weiteren Tankstelle mit dem dortigen Mitarbeiter in einen verbalen Disput geraten und soll daraufhin den Geschädigten verbal bedroht haben. Zudem habe der Unbekannte auf dem Tankstellengelände mehrere Mülleimer umgeworfen und mit Flüssigkeiten gefüllte Behältnisse gegen die Schiebetür des Gebäudes geworfen. Der anschließend in Richtung Waldhofstraße flüchtende Randalierer verursachte einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Täter wurde als ca. 30-35 Jahre alt, mit dunklen kurzen Haaren und auffällig ungepflegten Zähnen beschrieben. Hinweise zu den beiden Vorfällen nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

5. Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, Wiesbaden, Taunusstraße, 17.07.2022, 08.00 Uhr,

(pl)In der Taunusstraße kam es am Sonntagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei welcher ein 19-Jähriger verletzt worden ist. Nach Angaben des 19-Jährigen sei er dem späteren Angreifer in einer Bar begegnet und mit diesem verbal aneinandergeraten. Als der Geschädigte dann gegen 08.00 Uhr die Bar verlassen habe, sei er vor der Lokalität von seinem Kontrahenten mit Schlägen und Tritten attackiert worden. Anschließend habe der Angreifer zu Fuß die Flucht ergriffen. Der 19-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Angreifer soll etwa 1,70 Meter groß sowie kräftig gewesen sein und schwarze Haare gehabt haben. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

6. Werkzeuge aus Transporter gestohlen,

Wiesbaden-Biebrich, Am Schlosspark, 17.07.2022, 00.00 Uhr bis 11.40 Uhr,

(pl)Fahrzeugaufbrecher haben in der Nacht zum Sonntag in der Straße "Am Schlosspark" in Biebrich zugeschlagen und aus einem dort geparkten Citroen Jumper Maschinen sowie Werkzeuge im Gesamtwert von rund 2.500 Euro entwendet. Die unbekannten Täter schlugen die Heckscheibe des silbernen Fahrzeugs ein, um dann aus dem Fahrzeuginnenraum die darin befindlichen Gerätschaften zu entwenden. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Feuerlöscher ohne Grund abgedrückt,

Wiesbaden, Kranzplatz, 17.07.2022, 18.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter nutzten am frühen Sonntagabend im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses am Kranzplatz ohne Grund einen Feuerlöscher. Hierdurch wurde der gesamte Eingangsbereich des Hauses beschmutzt. Ein Zeuge sah gegen 18.30 Uhr eine Gruppe Kinder aus dem Treppenhaus wegrennen. Das Haus des Jugendrechts nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

8. Zwei Unfälle mit schwerverletzten E-Scooter-Fahrern, Wiesbaden, Otto-Reutter-Straße, 16.07.2022, 12.05 Uhr, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, 17.07.2022, 01.30 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes kam es in Wiesbaden zu zwei Unfällen, bei denen E-Scooter-Fahrer schwer verletzt worden sind. Der erste Unfall ereignete sich am Samstagmittag in der Otto-Reutter-Straße. Ein 21-jähriger Mann war dort gegen 12.00 Uhr mit seinem E-Scooter gestürzt und musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. In der Nacht zum Sonntag kam ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer im Bereich des Bahnhofsplatzes mit seinem Gefährt zu Fall und erlitt eine Gesichtsverletzung, welche ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden musste.

