POL-WI: Einbrecher unterwegs +++ Tiefgarage und Keller von Dieben heimgesucht +++ Navigationsgerät ausgebaut +++ Betrüger melden sich via Telefon und WhatsApp +++ Aktueller Blitzerreport

1. Einbrecher unterwegs,

Wiesbaden, 13.07.2022, 16.00 Uhr bis 15.07.2022, 01.20 Uhr,

(pl)Zwischen Mittwochnachmittag und der Nacht zum Freitag waren in Wiesbaden Einbrecher unterwegs. Die Täter brachen zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in einen Rohbau im Bornhofenweg ein und entwendeten Bauteile im Wert von rund 4.000 Euro. In der Saarstraße in Schierstein wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Restaurant von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten, durchsuchten diese und ließen einen Tresor mit dem darin aufbewahrten Bargeld mitgehen. Darüber hinaus schnappten sich die Unbekannten auch noch aufgefundenes Wechselgeld. Am Donnerstagabend, gegen 23.50 Uhr, wurde ein Trio von einem Anwohner dabei ertappt, wie sie die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Adolfsallee eintraten. Die Ertappten ergriffen daraufhin die Flucht. Sie wurden als ca. 25-30 Jahre alt beschrieben. Einer sei schlank sowie komplett weiß gekleidet gewesen und habe eine dunkle Umhängetasche getragen. Ein weiterer soll ebenfalls schlank gewesen sein. Er habe kurze schwarze Haare und ein grünes T-Shirt, blaue Jeans sowie schwarze Schuhe getragen. Der Dritte im Bunde wurde als kräftig, mit kurzen schwarzen Haaren und dunkler Kleidung beschrieben. Auch in der Adolf-Todt-Straße ergriffen Einbrecher in der Nacht zum Freitag unverrichteter Dinge die Flucht. Die Täter hatten dort erfolglos versucht, in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnungstür aufzuhebeln. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Tiefgarage und Keller von Dieben heimgesucht, Wiesbaden-Sonnenberg, Bayernstraße, 13.07.2022 bis 14.07.2022,

(pl)Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurden in der Bayernstraße in Sonnenberg die Tiefgarage und ein Keller zweier Mehrfamilienhäuser von Dieben heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten ein E-Bike von Cube, Fahrradzubehörteile, Werkzeug sowie das, in einem geparkten Pkw aufgefundene, Bargeld. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

3. Navigationsgerät ausgebaut,

Wiesbaden, Otto-Wels-Straße, 13.07.2022, 17.00 Uhr bis 14.07.2022, 07.15 Uhr,

(pl)Autoaufbrecher haben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen aus einem in der Otto-Wels-Straße geparkten BMW das Navigationsgerät entwendet. Die Täter drangen in den Fahrzeuginnenraum ein und bauten anschließend das Navi aus. Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Betrüger melden sich via Telefon und WhatsApp, Wiesbaden, 13.07.2022 bis 14.07.2022,

(pl)In Wiesbaden kommt es weiterhin zu betrügerischen Anrufen und "WhatsApp"-Nachrichten. Die Maschen der Betrüger sind oftmals unterschiedlich, das Ziel jedoch immer dasselbe. Die Täter versuchen Mitbürgerinnen und Mitbürger hinters Licht zu führen und daraus Kapital zu schlagen. Am Donnerstag haben Betrüger bei einem Wiesbadener angerufen und versucht, mit einem falschen Gewinnversprechen Bargeld zu ergaunern. Dem Mann wurde in dem Telefonat ein hoher Gewinn mitgeteilt. Um den Gewinn zu erhalten, sollte er jedoch vorab mehrere Hundert Euro Gebühren bezahlen. Da der Angerufene die Masche allerdings kannte, ging er den Betrügern nicht ins Netz und informierte stattdessen die Polizei. Zwischen Mittwoch und Donnerstag waren Betrüger leider mit einer betrügerischen Kontaktaufnahme mittels WhatsApp erfolgreich. Unbekannte gaben sich in der Kurznachricht als Sohn aus. Nach der üblichen Einleitung wurde die angeschriebene Frau gefragt, ob sie dringende Überweisungen für das vermeintliche Kind übernehmen könne, da das Onlinebanking auf dem neuen Mobiltelefon noch nicht freigeschaltet sei. Im Glauben daran, mit dem eigenen Sohn zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte die Überweisungen und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war. Die Polizei rät, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen! Übergeben Sie kein Geld an fremde Personen. Niemals! Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über diese betrügerischen Maschen, um diese dafür zu sensibilisieren.

5. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

