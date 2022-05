Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchte Brandstiftung in Paderborn am frühen Sonntagmorgen

33098 Paderborn (ots)

Sonntag, 01.05.2022, 03:30 Uhr

33098 Paderborn, Michaelstraße, Höhe Stadtbibliothek

An einem Mehrfamilienhaus in der Michaelstraße, etwa in Höhe der Stadtbibliothek, hatte ein Hausbewohner an seinem Fenster zur Michaelstraße hin eine ukrainische Flagge angebracht. Als er durch Stimmen geweckt wurde und nach draußen schaute, stellte er fest, dass die zwischen dem Fensterrahmen und Fensterflügel eingeklemmte Flagge in Flammen stand. Die Flagge verbrannte nahezu komplett. Das betroffene Fenster liegt im ersten Obergeschoß, so dass von mehreren Tätern auszugehen ist, die vermutlich per "Räuberleiter" über einen Fenstersims im Erdgeschoß die Fahne im ersten Obergeschoß erreichten und in Brand setzten. Durch den Brand entstand leichter Sachschaden am Fenster und an der Gebäudefassade. Der Geschädigte hörte lediglich Personen weglaufen. Die Fluchtrichtung ist nicht bekannt.

Die Polizei Paderborn bittet deshalb Zeugen, die im Bereich der Michaelstraße gegen 03:30 Uhr verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05251-3060 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell