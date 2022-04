POL-PB: Bienenwagen aufgebroch und Bienenvölker entwendet

Paderborn (ots) - Nach dem Brand in einem Ladenlokal im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Breslauer Straße in Paderborn geht die Polizei von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Das Feuer war am Donnerstagvormittag gegen 10.15 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr Paderborn brachte es schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Rückfragen von ...

